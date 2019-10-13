挺小英連任 民眾遊行陪史明走最後一段台灣路

2019-10-13 14:10

〔記者謝君臨／台北報導〕獨派大老、總統府資政史明（本名施朝暉）9月20日病逝，享嵩壽103歲，史明教育基金會今天替史明舉行「畢業典禮」，將從台灣大學遊行至凱達格蘭大道，陪史明走「最後一段台灣路」；基金會董事長黃敏紅表示，史明在生前時不斷強調，「明年大選台灣一定要贏，一定要讓蔡英文連任總統」。

黃敏紅指出，歐里桑回台的20多年來，都是從大眾出發，他認為，大眾的政治水準若提高，台灣自然就會獨立，所以他沒有從上而下，而是跟大眾走在一起，這是歐里桑的精神，也是台灣精神，未來就是我們要肩負起的責任。

黃敏紅說，在歐里桑最後的這一段時間，他最關心的，就是明年大選，雖然歐里桑一輩子都站在體制外，但他也沒有放棄體制內改革的這條路，站在體制外支持體制內改革，兩條路線並進，台灣人的力量才會強大。

黃敏紅強調，歐里桑說，「明年台灣一定要贏，蔡英文一定要讓他連任」，我們要陪著歐里桑來走這一段台灣路。

新聞稿指出，史明教育基金會下午舉辦「振魂護國：與史明歐里桑再走一段台灣路」大遊行暨追思會，號召所有共同支持台灣、主張獨立建國的朋友一同由台大校門口步行至凱道，共同紀念史明歐里桑，以具體的行動，傳承他堅持百年的獨立精神。

新聞稿表示，遊行由傳統的鼓車打頭陣，後續則是獨立台灣會的戰車（宣傳車）、台獨大旗隊車隊、數千名群眾與全民計程車隊，隊伍沿著羅斯福路呼喊「台灣獨立萬歲」口號，展現台灣人追求獨立、自主的信念與意志。

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