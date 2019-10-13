韓國瑜青年軍海選徵才 韓競辦狀況外？

2019-10-13 13:02

〔記者賴筱桐／新北報導〕為了提高國民黨總統提名人韓國瑜在年輕族群的支持度，國民黨青年部規劃下週起將展開青年海選徵才。韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡今天被問到相關議題表示，不清楚青年後援會的活動，但樂見各方好友的支持。

據了解，國民黨青年部將與韓國瑜競選辦公室合作，預計11月中旬成立「韓國瑜青年後援會」，招收20歲至40歲成員，明天起展開青年徵才海選計畫，希望招募認同韓國瑜理念的青年投入選戰，11月將同步舉辦座談會，讓韓與年輕人面對面互動，爭取年輕族群支持。

關於青年軍的海選形式與條件，何庭歡今天受訪表示，感謝來自各方好友的支持，若要協辦任何活動競選團隊都很歡迎，但是關於青年後援會活動，競辦並不了解細節，未來競辦也會舉辦青年座談會，增加與青年互動的機會，希望獲取年輕人的支持，確切的時間、地點將另行公布。

青年軍是否限制年齡在35歲以下？何庭歡說，這部份要詢問青年後援會，競辦目前不清楚相關規劃。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法