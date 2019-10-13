中市警察有選舉任務？基層怨：好累..

2019-10-13 11:33

〔記者唐在馨／台中報導〕總統選舉加溫，台中市傳出警察局要求各轄區調查區內總統及立委參選人的看板數目及地方，要比照各總部進行巡邏，消息傳出基層埋怨：不知道警方已經很吃緊了嗎？還有警員說：這種事參選人自己請保全就可以了。

對此，警方強調這是全國性的規定，不是只有台中市警方如此，而且選舉治安的維護非常重要，保護參選人及總部的安全之外，不論是看板及旗幟如果被破壞，也都是選舉治安事件，因此與其事後找人破案，不如事前防護。

總統及立委選舉剩下不到百日，各黨動作增溫，而各陣營最近都接到台中市警方詢問，除了總部地點外，還要了解選舉看板掛的地點，輔選幹部一問：竟然是警方選舉期間還要定期到各看板處巡邏。

藍綠陣營的參選人聽到這個訊息都有點吃驚，一個選區如果多的話，看板可能超過二千面，少的話也有近千面，而且不會只在大馬路，也會在巷子中，警察巡邏，要怎麼巡？人手夠嗎?會不會太累?

參選人陣營說，一般選舉警力光是顧造勢活動以及一般的競統巡防就很累了，如果再加上巡看板，恐怕警方真的太辛苦了。

而昨天消息傳出也不有不少警察抱怨，平常維護治安以及一般勤務已經很辛苦了，選舉期間各種選舉行程的維安更是加重負擔，如果連看板都要巡，真的沒必要。

有警察私下表示，其實看板這種事可以請各參選人自己請保全加強防護，也可以要求看板加強厚度，這樣比較不易破壞，要警察巡總部有道理，但就算去巡看板，有心人想破壞，還是有機會破壞。

對此，台中市警方表示，這個是規定，因為怕被破壞之後，警方要破案，反而事半功倍，不如事前加強巡邏，目前除了請轄區加強巡邏，有些還會請參選人自己加裝監視器，甚至商請附近店家有裝設監視器的再增加一個鏡頭，對凖看板，以備不時之需

不過因為目前處於剛開始調查，而且有些參選人才開始陸續掛看板，到底全市目前有多少看板要」巡」？警方還沒有統計出來。

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