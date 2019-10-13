「承認台灣是國家」連署達標倒數 吳思瑤︰尊重美公民自主意見

2019-10-13 11:21

〔記者沈佩瑤／台北報導〕美國白宮連署請願網站7日出現一個呼籲「美國正式承認台灣為獨立國家」的請願提案，若在11月6日前達成10萬人次連署，美國政府就會受理，進行回覆。原先12日中午有4萬3千多人連署，不過，截至今天（13日）7時35分，已超過7萬9千多人連署。

對此，民進黨立委吳思瑤今天受訪表示，尊重美國公民的自主意見的表達。

她指出，如果連署達標了，當然代表更多美國公民挺台灣，看到台灣整個自由人權普世價值的貢獻，後續作為，就靜待美國政府跟美國公民他們意志的展現。

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