小朋友都懂！ 男孩童言童語：韓連市長都沒當好怎能當總統

2019-10-13 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕日前才有老師把國民黨總統參選人韓國瑜當教材，問小朋友們「喝了酒會變什麼？」引發網友熱議，近日則有一名小男孩童言童語表示，「我不會選韓國瑜，因為他連市長都還沒有當好，怎麼可能可以當總統」，影片曝光讓網友直呼，「連小朋友都懂」、「孩子 有前途！」。

臉書粉專「打馬悍將粉絲團」分享一段影片，影片內容為一名小男孩童言童語地說，「我不會選韓國瑜」，疑似母親的女生詢問「為什麼」，小男孩回答：「因為他連市長都還沒有當好，怎麼可能可以當總統」，此時小男孩發覺被錄影，問說「為什麼你要拍」。

疑似母親的女生回應，「因為我不知道你講的是不是真的啊」，並問說是小男孩自己這樣想的嗎？小男孩篤定回答「對啊」，還說「他（指韓國瑜）不知道，總統的事比市長還要難，他沒當市長絕對不可能當總統的啦」。

影片曝光引發大批網友留言稱讚，「這小孩子比一堆老人懂事且長眼多了！

」、「3歲小孩都懂的事為什麼高雄有些人就不懂？」、「孩子 有前途！懂得分辨是非對錯！」、「我彷彿看到國家未來的棟樑」、「難怪清一色年輕人都不支持韓」。

但也有網友質疑，「蔡英文也沒有當過縣市首長」，就有人回說「但她（蔡英文）至少當過國安局諮詢委員、陸委會主委、立委、行政院副院長，還替DPP還掉上億負債，怎麼也比那個花天酒地大王懂事的多」。

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