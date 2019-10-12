綠黨發扇子遭警驅離 王浩宇怒槓柯市府：統促黨呢？

2019-10-12 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕統促黨在中國國慶日當天違法在台北車站南二門廣場搭舞台舉辦活動，當時綠黨桃園市議員王浩宇就批評，「請問柯文哲市長在哪裡？」未料他今（12日）與4名綠黨成員在西門町捷運站出口發選舉扇子，短短15分鐘就被驅離，讓他不滿質問市長柯文哲「統促黨呢？」

統促黨選在10月1日中國國慶日當天，違法在台北車站南2門前搭建舞台，舉辦慶祝中國國慶的活動，警方卻在活動進行數小時後才把人驅離，讓市警局被罵翻。而王浩宇12日晚間在臉書表示，他和綠黨4名成員在西門町發扇子，短短15分鐘內柯市府就出動3個警員+所長來驅離，說因為超過3個人需要集會遊行申請，否則不准他們在這裡做選舉宣傳。

「#五星旗掛著就沒有人趕#統促黨還拖一個多小時。」王浩宇質疑，「奇怪的是，￼￼統促黨在十一國慶當天，舞台早上就在￼火車站附近，為什麼拖了九個小時還沒有驅離？」並反問柯市府「￼合法的選舉宣傳，為什麼要申請？￼」

他還諷刺，最好以後柯文哲的台灣民眾黨，或其他政黨的參選人在街頭宣傳、跑市場也都請記得做集會遊行申請喔！￼

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