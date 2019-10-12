蔡英文台南競總後援會授證 600個百工百業團體相挺

2019-10-12 20:33

〔記者萬于甄／台南報導〕蔡英文台南市後援總會今由總統蔡英文、無黨籍南市議長郭信良同框揭牌，郭致詞時強調，做人要忠、對人要有情、對朋友要有義，從2008年一路走來，陪同蔡走過艱苦、困難、快樂、當選的過程，自己不是挺政黨，而是挺台灣，呼籲支持者全力相挺蔡英文連任。

蔡英文表示，執政3年多來雖有許多困難與挑戰，但執政團隊也確實做了很多事情，尤其是經濟、國防、社會照顧等，一項一項比以前更好更完整，尤其，這3年台灣經濟成長穩定的持續成長，而非大起大落，今年第2季經濟成長率更是亞洲四小龍第一名。

蔡英文也把政策推動比喻成蓋房子打基礎，她說，過去3年執政初期打基礎或許會比較吵、比較亂，有些塵土飛揚，但現在成績逐漸顯現，更讓民眾看到政府真的有在做事，像是今年5月的減稅、長照2.0、修改調整最低工資、育嬰補助等，相信再給她4年，台灣會很不一樣。

隨後，蔡英文也前往台南市黨部主辦的「2020蔡英文總統台南競選總部後援會」授證儀式，超過600個百工百業團體挺蔡，蔡英文台南競總後援會總召集人由前台南縣長陳唐山擔任，競總主委則為市長黃偉哲，蔡抵達時，支持者加油聲不斷，場面浩大，但該場郭信良並未現身。

蔡英文希望，2020選民要用選票告訴全世界，展現台灣人守護台灣自由、主權的決心；台南是台灣的民主聖地，每次選舉台南的民主帶給台灣很大的力量，明年大選一定要贏，盼大家給她力量，也給台南6席立委支持，讓民進黨總統連任、立委全壘打高票勝利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法