即使被抨擊也要反「美認台獨」連署！籲別當豬隊友

2019-10-12 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕「麵攤大叔」今（12）日在臉書上表示，看到許多人在網路上響應在「美國白宮請願網」發起的「美國應該正式承認台灣是過去60多年以來的獨立國家」連署，他不但不支持，更不鼓勵其它網友參與連署；他也解釋，基於「台灣」的現狀、台灣的戰略價值以及美國已制定多項利台法案等因素，台灣民眾不該在美國國會正在審理《台北法案》時「添亂」。

據「麵攤大叔」表示，近期有許多網紅、粉專都轉發7日出現在白宮請願網上的「美國應該正式承認台灣是過去60多年以來的獨立國家」連署，有些人甚至誤會這是連署「台美建交」，雖然知道公開「反對」連署會受到抨擊，他還是決定說出自己不支持的原因。

他表示，首先，要考慮「台灣」尚未獨立建國（尚未重新制憲、變更國體、國號、國旗、國歌、領土），而「一個中國，一個台灣」已經是鐵一般的事實，再者，雖美方曾多次明確表示「不支持台獨」，但這些都是基於美國的戰略利益，不代表反對台灣爭取更好的國際地位。

他接著提到，目前美國已經制定《台灣關係法》（今年是40週年）、《亞洲再保證倡議法》、《台灣旅行法》以及《台灣保證法》，而《台灣關係法》外的3項法案，都是在非正式外交的狀態下制定，好不容易將與美方的「互信基礎」提升到40年來的巔峰！但這項連署的立場卻跟「美國對台關係」4大法案相左，不僅可能造成美國對台獨人士產生誤解，也可能被美國的親中派拿來做文章。

他也指出，美國國會正在審理簡稱《台北法案》（TAIPEI Act）的《2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案》（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act of 2019），若法案通過，美國將能合法協助台灣鞏固外交，因此他呼籲，「外交」還是交給專業人士來處理；最重要的是，這「不是」台美建交連署，千萬不要當豬隊友。

該連署至今（12）日晚間已有超過6萬人響應，若在11月6日前達標，白宮官員必須在60天內給予答覆。

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