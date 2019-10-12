韓粉造謠小英亂丟國旗 謝志偉：國旗非用來威脅恐嚇國人

2019-10-12 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文10日在國慶大會發表演說，強調「中華民國台灣」是整個社會最大的共識，但有韓粉社團po出國旗塚的照片，並寫下「被蔡英文們拋棄的國旗」，造謠蔡政府在國慶日後亂丟國旗。對此，駐德代表謝志偉強調，國旗是用來對外團結國民禦敵之用的，而非用來對內威脅恐嚇國人的。

近日有韓粉在挺韓社團「韓國瑜全球粉絲團」、「韓國瑜總統後援會 前進總統府」PO圖造謠蔡政府亂丟國旗，照片中可見，大批小國旗被集中棄置成國旗塚，旁邊還有許多民眾圍觀，內文還寫道：「被蔡英文們拋棄的國旗（人民血汗錢買的）。」而這張照片是2004年國民黨支持者不滿陳水扁連任總統，在就職典禮後，把國旗集中丟在國民黨黨部前的洩憤照。

對此，謝志偉在臉書發文指出，戒嚴政黨及其成員當知體念度過戒嚴者面對民主化後依舊掛好掛滿「爾旗」之委屈，切記：一莫國外附共奔相擁抱那匪類，二莫國內動輒滿山滿谷揮此旗。「原因無它，國旗是用來對外團結國民禦敵之用的，而非用來對內威脅恐嚇國人的」。

謝志偉說，有此心，存此念，要人忘掉此旗與戒嚴之淵源都難了，更別說旗海滿天猶如蓋頭瀏海，遮自由，壓民主，令人憶及往昔創傷而心生恐懼與厭惡。他說，人在國外的他且忘前塵往事，手掛此旗心念「Taiwan」，以自由為所傲，奉民主為圭臬，對應中國五星旗，敵人就是中國共黨政權！

謝志偉認為，在國內若有台灣人，尤其是戒嚴老K黨（國民黨），面對匪類就偃旗息鼓，面對國人，反而揮起予人血盆大口之懼的這面旗，「那我面對老共也感到所掛非旗了。誠請三思。」

謝志偉也在文章貼出詩人李魁賢的詩〈台灣國旗〉，心血來潮地在出差路上依中英兩版速譯成德文。

李魁賢的詩：〈台灣國旗〉

實實在在

想過

期待過

評選過

一面旗幟

可攜帶身上

在國際飄揚時

顯示我的獨立人格

標誌台灣獨立的歷史事實

一直在等待中成為虛幻

在國土上找不到認同

國際上受到鼓勵時

虛心到變成心虛

我還是堅持

即使死後

一面旗

代表

台灣

實實在在

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