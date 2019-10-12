韓國瑜避談請假 集團婚禮請新人好好做人

2019-10-12 18:10

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今於市民集團婚禮，親自為50對新人主婚，他致詞時表示，少子化非常嚴重，希望新人好好做人，明年開始市府生第1胎育兒津貼2萬元起跳；媒體事後問他何時開始請假或是夫人李佳芬將代表他東南亞等事，他只是不斷說謝謝。

高市今年第2場集團婚禮，結合左營萬年季，今於左營孔廟舉行，以「幸福萬年‧古城結褵」為主軸，營造中式古典浪漫氛圍，新人們在樂曲聲中，踏上幸福殿堂。

民政局今舉辦今年第2場市民集團婚禮，市長韓國瑜擔任主婚人，民政局局長曹桓榮擔任證婚人，親自祝福50對新人，並與每對新人合影，留下幸福回憶。

市長韓國瑜祝福所有新人永浴愛河白頭偕老，他說，少子化非常嚴重，希望50對新人好好做人，明年開始市府生第1胎育兒津貼2萬元起跳，市府青年局也於10月1日成立，專門鼓勵高雄年輕人創業，如果有點子、有專利、有想法，可是沒有現金，歡迎跟青年局申請，是所有新人的好朋友，祝福大家新婚快樂。

每對新人都有一段浪漫的愛情故事，有人在機場偶遇2次，以為詐騙集團，譜出遠距離的異國戀曲；有人透過禪修、社團及共同的嗜好，牽起共度白首的情緣；有人抱定不婚的雙方，透過親友的介紹，決定相約共度一生。

民政局表示，也有人在茫茫網海中，男人遇見女人，虛擬變實境，修成正果的網路戀人；更有人自海角七號情牽11年，決定步上禮堂，終結單身等。

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