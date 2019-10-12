籲選「台灣香蕉」 呂秀蓮：當選總統讓台灣變中立國

2019-10-12 16:27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕呂秀蓮、彭百顯參選連署說明會今天在台北市新生南路人行道登場，前副總統呂秀蓮演講談及，她若當選總統，半年內將舉辦公投，讓台灣變成和平中立國，並立刻展開藍綠對談，一起來討論國號，可以吵架、辯論，再由下往上舉辦國是會議，國號、國名問題都在國是會議上談妥。

呂秀蓮強調，面對現實要誠心解釋，「我這次並沒有要選總統，真要選會有長足準備」，但後來還是宣布參選，是因為看到這兩個候選人還是有些問題，一個親中、一個親美，現在國家處於開戰邊緣，大家要記住戰爭一點都不好玩，戰爭是殘忍的，也無法解決問題，所以要預防戰爭必須先投資和平。

呂秀蓮認為，台灣要成為和平中立國家，不能太親美或親中，台灣要選擇第三條路，維持尊嚴像瑞士一樣成為一個和平中立的國家；她舉例，土庫曼過去屬於蘇聯，1995年透過投票宣布獨立及中立國，聯合國大會無異議通，這是聯合國大會第一次通過中立國的決議。

呂秀蓮承諾，如果讓她當選總統，就會用總統職位發動公投，讓台灣成為一個和平中立的國家，讓全世界和聯合國來支持，更可以突破零邦交，公投如果成功，就可以堂堂正正加入聯合國，至於要用什麼國名，她一個人不能決定。

呂秀蓮規劃，她當選總統半年之內，立刻展開藍綠對談，大家一起來討論國號，可以吵架、辯論，因為那一年沒有選舉，再由下往上舉辦國是會議，所有國號、國名等問題，都在國是會議談妥。

呂秀蓮提及，她當總統將推動「良心立國」，說良心話、做良心事、賺良心錢，所以今天她不忍心批判，自己穿著綠色衣服還是「正綠」，兩黨候選人互相指責亡國，最後就真的亡國。大家看鐵達尼不要沉溺於俊男美女，要看到船上船員大多數都沒經驗，當船開錯方向，越開越往北極去了，所以撞上冰山。

呂秀蓮表示，有人說她出來參選是為了拉下小英，讓韓國瑜當選總統，自己沒有那麼大能耐，明年總統選舉大家不必選芒果，可以來選她這一個「台灣香蕉」。

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