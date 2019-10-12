籲選「台灣香蕉」 呂秀蓮：當選總統讓台灣變中立國
列印

「從國慶談芒果乾演講」─支持呂秀蓮彭百顯參選連署說明會今天在台北市新生南路人行道登場，前副總統呂秀蓮發表演說。（記者王藝菘攝）

「從國慶談芒果乾演講」─支持呂秀蓮彭百顯參選連署說明會今天在台北市新生南路人行道登場，前副總統呂秀蓮發表演說。（記者王藝菘攝）

2019-10-12 16:27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕呂秀蓮、彭百顯參選連署說明會今天在台北市新生南路人行道登場，前副總統呂秀蓮演講談及，她若當選總統，半年內將舉辦公投，讓台灣變成和平中立國，並立刻展開藍綠對談，一起來討論國號，可以吵架、辯論，再由下往上舉辦國是會議，國號、國名問題都在國是會議上談妥。

呂秀蓮強調，面對現實要誠心解釋，「我這次並沒有要選總統，真要選會有長足準備」，但後來還是宣布參選，是因為看到這兩個候選人還是有些問題，一個親中、一個親美，現在國家處於開戰邊緣，大家要記住戰爭一點都不好玩，戰爭是殘忍的，也無法解決問題，所以要預防戰爭必須先投資和平。

呂秀蓮認為，台灣要成為和平中立國家，不能太親美或親中，台灣要選擇第三條路，維持尊嚴像瑞士一樣成為一個和平中立的國家；她舉例，土庫曼過去屬於蘇聯，1995年透過投票宣布獨立及中立國，聯合國大會無異議通，這是聯合國大會第一次通過中立國的決議。

呂秀蓮承諾，如果讓她當選總統，就會用總統職位發動公投，讓台灣成為一個和平中立的國家，讓全世界和聯合國來支持，更可以突破零邦交，公投如果成功，就可以堂堂正正加入聯合國，至於要用什麼國名，她一個人不能決定。

呂秀蓮規劃，她當選總統半年之內，立刻展開藍綠對談，大家一起來討論國號，可以吵架、辯論，因為那一年沒有選舉，再由下往上舉辦國是會議，所有國號、國名等問題，都在國是會議談妥。

呂秀蓮提及，她當總統將推動「良心立國」，說良心話、做良心事、賺良心錢，所以今天她不忍心批判，自己穿著綠色衣服還是「正綠」，兩黨候選人互相指責亡國，最後就真的亡國。大家看鐵達尼不要沉溺於俊男美女，要看到船上船員大多數都沒經驗，當船開錯方向，越開越往北極去了，所以撞上冰山。

呂秀蓮表示，有人說她出來參選是為了拉下小英，讓韓國瑜當選總統，自己沒有那麼大能耐，明年總統選舉大家不必選芒果，可以來選她這一個「台灣香蕉」。

  • 呂秀蓮承諾，如果讓她當選總統，會用總統職位發動公投，讓台灣成為一個和平中立的國家。（記者王藝菘攝）

    呂秀蓮承諾，如果讓她當選總統，會用總統職位發動公投，讓台灣成為一個和平中立的國家。（記者王藝菘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法