呂秀蓮咀嚼「芒果乾」 批小英國慶談話「已經習大化」

2019-10-12 16:11

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前副總統呂秀蓮今日在新生南路人行道上的連署說明會，賣力演講「從國慶談芒果乾」時表示，她參加國慶大會一個人最早到坐在那邊，看到部長吊兒啷噹來遲，現場都沒看到國旗和黨旗。她在那兒咀嚼芒果乾的味道，咀嚼出芒果的味道，「芒果是很好吃的」，蔡總統國慶談話口氣很像習近平，3個必須顯示出「小英已經習大化」。

呂秀蓮表示，今天要講很嚴肅議題，過去當副總統每年都要參加國慶大會，今年她有去參與國慶大會，發現總統府廣場像是年輕人嘉年華會，都沒有國旗和黨旗，她雖然離開民進黨，但比民進黨更民進黨，一個錯亂的國慶，反映出錯亂的國家，當天她一人最早準時到場，一個人穿綠色坐在會場，幾個部長吊兒啷噹。

呂秀蓮批評，蔡總統在國慶有講3個必須，必須團結、必須堅守民主自由、必須壯大台灣，這不是很像習近平的口氣？為何一定要用必須，這顯示出「小英已經習大化」，替小英撰稿的人已經中國化，無形中都要硬講3個必須。

呂秀蓮指出，韓國瑜想做國家領導人卻不參加國慶大會，另外於高雄市自己辦國慶典禮，這是分庭抗禮，這難道不是在分裂國家？還用很大篇幅大罵民進黨和蔡英文，完全不像要做領導人，韓更說「東廠依舊在、肥貓處處生」，很不捨竟在國家生日時惡言相向，罵出這種話，難道適當嗎！

呂秀蓮說，國民黨是1949年被中華人民共和國推翻取代，在中國壽命僅38年，來台後經過70年，蔡總統所以講中華民國在台70年，蔡英文是立足在台灣的總統，腳踏實地認同台灣的總統，韓國瑜講中華民國108歲，韓把台灣和中國聯結在一起，這就是「密碼」。

呂秀蓮談及，她在國慶大會咀嚼芒果乾的味道，咀嚼出芒果的味道，芒果是很好吃的。但是一個國家的國旗竟然不出現，這國家是不是出現問題，韓國瑜口口聲聲主張中華民國，她完全尊重，建議主張中華民國的人要呼籲韓國瑜，要用中華民國名義重返聯合國。

呂秀蓮提及，中華民國在70年代被趕出聯合國，每一次斷交不是對中華民國的否決嗎？還「嘿嘿」又有一個國家斷交，主張中華民國就要把國旗帶去中國，不要像看到陳雲林就把國旗收起來，小英說中華民國在台灣70年，不分藍綠屬於大家的，這個要肯定蔡總統，終於承認「中華民國台灣」合在一起。

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