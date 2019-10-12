藍營嘴國慶煙火太貴 李昆澤：不該享受煙火盛宴卻又胡亂抹黑！

2019-10-12 14:47

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨立委候選人洪孟楷、陳麗娜，抹黑屏東國慶焰火經費？民進黨立委李昆澤指出，國慶煙火行之有年，國民黨要選立委的人，不該享受煙火盛宴後卻又胡亂抹黑。

李昆澤同時說明國慶煙火經費使用情況，真正煙火經費是912萬元，焰火施放案由內政部辦理，決標經費為912萬元。

他進一步指出，場地設施建置工程決標經費1327萬元，用於改善河濱公園場地、道路鋪面、路燈維修等設施，僅非一次性配合國慶焰火施放，活動結束後這些設施仍繼續可供民眾遊憩使用。

停車場統包金額實際上是1580萬元，非國民黨所言3400萬，且活動結束後，相關設計也將持續提供跟當地民眾使用，非一次性活動花費。

李昆澤表示，國慶焰火臨時停車場統包工程決標經費3400萬元，實際花費總計僅1580萬元，包含國產署常設停車場1150萬，另有430萬為凌雲新村交通接駁調撥場地、設計展及焰火、國安動線部分指標等。

其中國產署停車場在焰火施放後，仍可繼續供民眾使用，也非僅一次性活動就結束，同時活化國產署在屏東市區的閒置空間再利用，改善市容景觀。

針對無大眾運輸系統的區域，服務鄉親的接駁費用約600萬元，屬於必要花費！實際用於國慶焰火接駁等花費為605萬元，包含沿途路標指示。

李昆澤強調，各項預算總額約4500萬，絕非國民黨所言7千多萬！

李昆澤認為，韓國瑜市府可以在大樹舊鐵橋場地辦這麼多人的活動，也是因為之前的市府團隊已經將基礎設施投資改善完成，現在國民黨隔著高屏溪看別人家煙火，然後抹黑主辦單位花很太多錢，這樣的方式，我相信，多數台灣國人是無法接受的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法