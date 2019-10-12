柯文哲力挺黃定和 宜蘭立委選情藍、綠、白「三腳督」

2019-10-12 14:30

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣議員黃定和在國民黨立委初選失利後，宣布退出國民黨，用無黨籍身分力拼下屆立委；台北市長柯文哲今到宜蘭為黃定和站台，宣告兩人結盟態勢底定，下屆宜蘭立委選舉形成藍、綠、白「三腳督」的情勢。

黃定和在今年國民黨黨內初選階段，僅以1.117個百分點敗給呂國華，事後他以初選不公為由，宣布退黨，擬用無黨籍身分參選。

黃定和與柯文哲走得曖昧，雖然未加入柯文哲成立的台灣民眾黨，但雙十國慶時，黃專程北上到台北市府前廣場參與升旗，今天則由柯文哲陪同他到宜蘭市、羅東鎮早市掃街，兩人結盟拔樁，形勢不言而喻。

宜蘭為總統府秘書長陳菊的故鄉，政黨結構綠大於藍，長期被視為綠營票倉，柯文哲掃街時，民眾熱情未減。柯文哲受訪時說，台灣民眾對藍綠感覺已經淡化，兩黨政治黨同伐異太過明顯，物極必反，老百姓看到煩。

柯文哲說，選舉是人才為主，不管黨派，是否能符合職位要求，才是重要考量。至於柯文哲力挺，對選情有無幫助，黃定和說，柯在市政做得好，一定有加分。

宜蘭為單一選區，全縣僅一席立委，民進黨提名現任立委陳歐珀，國民黨則推派前縣長呂國華出戰，黃定和則有柯文哲的相挺，下屆立委形成藍、綠、白「三腳督」局面。

呂國華回應，柯是深綠、黃則是國民黨員，藍綠票都會拉到一點，不過，他仍希望黃定和以大局為重，有機會還是希望與黃「再談一談」，讓選情越單純越好。

陳歐珀則說，明年大選是親中派跟「台派」的選擇，柯文哲近來政治立場越來越親中，即使黃定和有柯的力挺，但相信選民眼睛是雪亮，會做出對台灣最好選擇。

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