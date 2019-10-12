畜產嘉年華啓動 蔡英文：產品安全、農民賺錢

2019-10-12 12:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕明年台灣正式成為口蹄疫不施打疫苗非疫區，豬肉將可再出口。總統蔡英文今（12）日在台南主持啓畜產嘉年華啓動儀式表示，打造友善農業環境丶產品安全、農民賺錢是政府推動政策最高目標。

總統蔡英文表示，政府在這1年來用最高標準加強非洲豬瘟防疫，行政院各部會在蘇院長帶領下多管齊下，成功把疫情阻絕在境外，目前台灣與日本是東亞唯有的2個國家沒有非洲豬瘟疫區，感謝民間各界和中央到地方防疫團隊努力合作，但是未來防疫工作還是非常嚴峻，希望大家用心齊力，繼續守護台灣的豬肉產業。

蔡總統指出，台灣經過這22年來的努力，今年7月口蹄疫拔針正式滿1年，可向世界動物衛生組織申請非疫區的資格，預定明年台灣豬肉產品可再次行銷全世界，這樣得來不易的成績，也是防疫機關－起努力的證明。

蔡英文總統表示，畜牧產業是重要的民生經濟產業，農委會積極引進科技，協助業者提升競爭力，今年下半年也擴大畜牧類的設備補助，補助總金額超過2億元，台灣有優質產品，就要鼓勵國人消費，推動校園營養午餐優先採用國產豬肉，以及雞蛋及可溯源的食材融入校園午餐健康安全。

蔡英文強調說，台灣農畜產業不論是養豬、養雞或其他種類，產品安全、環境友善及農民賺錢是政府推動政策最高原則。

「2019畜產嘉年華」活動今天台南市政府旁南島路熱烈展開，總統主持啓動儀式，並頒獎民間及地方防疫單位，現場民眾看到蔡總統到訪，熱烈歡迎及高呼「總統好」，場面熱鬧。

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