小英連結九二共識與一國兩制？綠委轟蘇起：還要騙多久！

2019-10-12 11:58

〔記者黃欣柏／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜日前率國政顧問團發表兩岸政策白皮書，顧問團成員、前國安會秘書長蘇起在會中質疑，是總統蔡英文將「九二共識」與「一國兩制」連在一起。對此，民進黨立委李俊俋表示，蘇起自己早已承認「九二共識」是編造出來的，「一個編造的詞到底要騙多久？」

李俊俋指出，在1992年香港會談中，海基會與海協會的會談沒有共識，翌年辜振甫與汪道涵在新加坡會談也無共識。到了2000年，蘇起為了包裝「一中各表」才自創出「九二共識」，但後來也自承是其編造出來。

李俊俋提到，從2000年到2018年間，國民黨一直欺騙台灣民眾，稱兩岸之間是「九二共識、一中各表」，但在2015年馬習會時「各表」卻不見了，而中國自始至終都是堅持「一個中國」，包括今年初中國國家主席習近平在講話中表示「九二共識」就是「一個中國」，並開始推動「一國兩制台灣方案」，「我只想說，一個編造的詞到底還要騙多久？」

民進黨立委管碧玲也質疑，習近平已明明白白說「九二共識」是「一個中國」，不知韓國瑜、蘇起與整個國民黨到底是昏了頭還是露了餡，如果「九二共識等於一國兩制等於一國兩制台灣方案」是不對的，「那請問『九二共識等於一個中國』是一國幾制？」

管碧玲諷刺，連3歲小孩都知道，「九二共識」已經是「一個中國」，如果不採「一國兩制」，那就只剩下「一國一制」，絕不會是三制、四制或五制，國民黨、韓國瑜跟蘇起等人把「九二共識」變成「一國一制」，這就是中國最近準備對香港安排的方向。

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