「蔡賴配」啟動？林俊憲掛出蔡英文、賴清德聯合競選看板

2019-10-12 12:03

〔即時新聞／綜合報導〕2020選戰倒數，民進黨將由總統蔡英文力拚連任，是否會與前行政院長賴清德形成最強組合「蔡賴配」，一直是外界矚目的焦點。台南市立委林俊憲日前表示，對「蔡賴配」是否成形並不清楚，不過唯有團結，才能為台灣贏得真正的勝利。而林俊憲的競選看板已在前幾天悄悄掛上，上頭甚至有蔡、賴二人。

林俊憲在連假前貼文表示，希望鄉親連假愉快，行車平安，並貼出他在路口拜票的相片。仔細一看，在相片左後方的競選看板，除了林俊憲以及總統蔡英文之外，林左邊更站了賴清德，形成3人聯合競選看板。據悉，該競選看板位在台南市中華西路和永華路交叉路口。

根據聯合報報導，林俊憲表示對黨內人事不能有意見，但支持者都給予賴清德相當高的期待，希望2020有最強組合、有最強副手可以衝高選票。而賴清德也在用行動執行「團結」，到海外替民進黨、蔡英文助選。

林俊憲表示，「蔡賴配」是眾多支持者的期待，但這時民進黨不會決定副手人選。他也表示，此次賴清德訪美十分有意義，讓民眾看見民進黨的團結，現在黨的整體士氣越來越高，2020大選民進黨不只總統要當選，國會也一定要過半。民進黨新系立委郭國文也表示，賴清德在台南是票房保證，自己也將懸掛3人合照。

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