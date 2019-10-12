饒慶鈴出訪日本 忍者故鄉掛150顆祝福熱氣球

2019-10-12 11:52

［記者黃明堂／台東報導］台東縣長饒慶鈴出訪日本，昨天到有「忍者故鄉」之稱的伊賀市拜會，市役所縣掛150顆台日聯合祝福彩繪熱氣球，饒慶鈴邀請市長岡本榮明年到台東參加熱氣球嘉年華。

饒慶鈴11日與縣府團隊到三重縣縣廳及伊賀市役所，拜會三重縣知事鈴木英敬及伊賀市長岡本榮，強化台東與國際的鏈結。她特別穿著排灣族計計師設計的三仙台意象洋裝，展現台東品牌魅力。

縣府表示，饒慶鈴致贈三重縣鈴木知事排灣族孔雀之珠皮革領結，象徵台東縣與三重縣的友誼，鈴木知事也回贈三重縣傳統工藝品「萬古燒」茶壺，傳達雙方永恆情誼，鈴木知事除了向饒介紹三重縣眾多吉祥物外，更拿出3年前縣府致贈的台東米粒大叔玩偶，顯示其對台東的重視程度。

伊賀市役所配合行銷2019年台灣國際熱氣球嘉年華活動，在新落成的市役所內掛置150顆台日聯合祝福彩繪熱氣球，饒慶鈴一踏進伊賀市役所就感受到歡樂且友好的力量。

岡本榮曾訪台東，因故未搭乘熱氣球感到遺憾，饒慶鈴當面邀請岡本榮參加明年的10週年熱氣球嘉年華，屆時也會展現更多不同的風貌迎接國際旅客。

伊賀忍者與忍術歷史是聞名全球的文化產業，饒前往伊賀流忍者博物館體驗伊賀忍者文化。岡本市長表示，希望伊賀忍者傳統文化能與台東原住民文化交流。

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