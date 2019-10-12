國家檔案高達45座101 國家檔案館興建受矚目

2019-10-12 11:07

〔記者李欣芳／台北報導〕目前我國家檔案多典藏在新北市新莊區的國家檔案管理局，行政院長蘇貞昌曾指出，現有的國家檔案疊起來已有45座101大樓的高度。據悉，因評估新莊檔案管理局的容量將不敷使用，行政院在蔡總統上任後已核定計畫，要新建「國家檔案館」大樓。根據規劃，我國首座「國家檔案館」大樓將落腳新北市林口區，盼明年可以動工。

不過，據悉，檔案管理局先前辦理「國家檔案館」大樓招標工程，因廠商投票意願不高，流標了2次，知情官員接受本報訪問表示，將重新辦理招標，盼明年能動工。

首座國家檔案館占地2.6公頃，規劃建置100公里國家檔案典藏容量，預定於112年底完工啟用，該館將同時具有國家記憶素材中心、國家記憶應用研究中心、國家記憶學習中心、國家記憶專業技術研發中心等多元功能，讓國家智慧資產獲得最周妥的保存，以永續典藏國家檔案，由於大樓興建招標工程需重新辦理招標，估計大樓興建完工時程將至少延後半年，亦即有機會在113年年中完工。

行政院在106年8月核定「國家檔案典藏及服務建設計畫」，將斥資25億元，興建首座國家檔案館，至於預算則是分年編列。

蘇貞昌今年9月11日出席出席「第17屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎頒獎典禮」，親自頒獎給所有獲獎機關與個人，期許國家檔案持續加速數位化，提升檔案搜尋與運用效率，他表示，行政院在蔡總統上任後已核定計畫、編列預算，要新建國家檔案館大樓。現有的國家檔案疊起來已有45座101大樓的高度，未來國家檔案館落成後，所容檔案長度可達100公里。

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