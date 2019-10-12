華僑節大會 馬英九批蔡丟邦交、諷因選舉提中華民國

2019-10-12 11:11

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九今天上午出席第六十七屆華僑節慶祝大會致詞時，在所有出席僑胞面前，痛批蔡英文總統破壞兩岸關係，導致台灣丟了7個邦交國，他還說，前天大家都有參加國慶大會，聽到蔡英文7次提到「中華民國」，大家說有驚豔的感覺，希望蔡英文能繼續講下去，一方面強化對中華民國的認同，也印證會提「中華民國」不是只因為選舉快到了。

馬英九並說，蔡英文說「中華民國台灣」這個名詞是藍、綠共識，但不管是否是藍、綠共識，他認為蔡英文身為總統，在正式場合中還是應該講「中華民國」。

馬英九表示，過去中華民國長治久安，在中國4千多年歷史、25個朝代中，至今108歲在中國歷史上排名第十三長，贏過12個朝代，而且GPD在世界排名表現不錯，直到最近3年多來，由於兩岸關係急劇惡化，影響經濟與外交，他卸任時邦交國還有22個，蔡政府上台至今已經丟掉了7個，丟邦交國的速度是歷任政府最快，也是中華民國1912年開國以來邦交國數目最少的時候。

馬英九說，蔡政府從蔡英文總統到外交部、陸委會，全都責怪對岸，但他任內只有丟一個邦交國，為何蔡英文會丟7個？希望蔡英文想辦法改善兩岸關係，如果不承認「九二共識」，兩岸就沒有互信，怎麼會有好的外交關係？如果可以用心經營兩岸關係，恢復雙方共識，他相信對岸一定會認為兩岸關係要比其他外交關係重要。

他還說，蔡英文說要捍衛台灣主權，但丟掉邦交國就是折損主權，外交關係是主權國家的必要條件，蔡政府只有趕快與對岸協商，才有機會維持邦交國，如果再游移、蹉跎下去，只會有更多的國家離我們而去。

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