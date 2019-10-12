韓國瑜嗆「芒果蔡」 陳瓊華：都不好意思說你「芭樂韓」了

2019-10-12 11:09

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨總統參選人韓國瑜雙十國慶當天嗆蔡英文，讓人民對亡國恐懼日增，辣台妹其實是「芒果蔡」；前高市行政暨國際處長陳瓊華透過臉書反批韓國瑜，每張高雄市政支票都跳票、都芭樂票，都不好意思說你是「芭樂韓」了。

國民黨總統參選人韓國瑜國慶日當天，率國政顧問團成員發表兩岸政策白皮書，他認為當前兩岸關係如失控列車，蔡英文的兩岸政策根本是「仇中害台愛自己」。

韓國瑜表示，蔡政府口口聲聲守護台灣，其實是仇中害台愛自己，中華民國主權瀕臨消失，人民對亡國的恐懼日增，辣台妹其實是「芒果蔡」。

陳瓊華透過臉書反嗆韓國瑜，每張高雄市政支票都跳票、都芭樂票，跳了哪些票都不用再細數、眾人皆知，是帶多少信用去開全國支票？都不好意思說他是「芭樂韓」了。

陳瓊華也形容韓該場發表會根本是「四師教徒」，總統候選人論述、發表主見時間不到5分之1，全場4師教學，韓照稿唸、翻資料，會後還跑去對蔡得勝勉勵「言之有物」，就像鬼混學生去跟名列前矛的說「哇！你都有唸書欸」。

陳瓊華指出，韓國瑜最後還是啃題庫說了「九二共識、一中各表，希望國人同胞瞭解」，但不是國人同胞不瞭解，而是習大帝今年1月已定調「九二共識，就是一個中國下統一」，難道他的一個中國是中華民國？韓國瑜要台灣人瞭解前，要不要跟他微博問一下？

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