打敗3年前跳傘意外斷腿恐懼 女神龍海上跳傘成功

2019-10-12 10:19

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍神龍小組中士助教李亭儇3年前在一場跳傘演練時，遭到強風吹落跌到民宅陽台，腿骨更因強烈撞擊斷成三截，手術及艱辛的復健過程並未擊倒她，現在不僅可以走路丶跑步，更在神龍小組教官們的鼓勵下完成地面複訓，並已重新回到神龍小組任職，在李亭儇主動要求下，上月更是完成困難的海上跳傘考驗，稱的上是國軍最強女神龍！

李亭儇進入陸軍航特部空降訓練中心任職時，是當時5位女性神龍成員中最為年輕的1位，更因為外貌清秀，有「航特部全智賢」的稱號，但在2016年5月27日在配合國軍營區開放活動進行一場跳傘演練時，突遇強烈南風，10人跳傘僅4人降落至定點，6人飄移到市區，其中李亭儇迫降在民宅4樓陽台，左大腿因撞擊牆壁斷成三截。

軍方官員今天指出，李亭儇在術後這段時間，也積極的復健，並擔任傘教組助教工作，除了教導，也把自己的經驗分享給同儕及學員。更在今年9月，經重重考驗，以汗水、謙遜和堅毅的精神於屏東枋山海域完成海上跳傘，李亭儇也對自己說，跌倒了就要爬起來，永不放棄－就是我的精神。如同人生歷練般，失敗並不可怕，站起來繼續往前才最重要。

由國防部協助的「能戰！全民新視界」節目，本週將播出李亭儇中士激勵人心的故事，在節目中，聊到復健過程，李亭儇坦言一度放棄過、哭過，但在神龍小組教官們一路陪伴鼓勵下，她勇敢接受治療、復健，從原本的只能臥床到正常走路丶跑步運動，更在今年9月完成困難的海上跳傘考驗。

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