唐鳳將率團赴非洲 發表社會創新演講

2019-10-12 09:35

〔記者李欣芳／台北報導〕2019社會企業世界論壇（SEWF）本月下旬將在非洲衣索比亞舉行，行政院政務委員唐鳳將率台灣代表團與會，發表有關台灣社會創新案例的演講。

今年的社會企業世界論壇10月23日至25日將在衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴舉行。由唐鳳率領的台灣代表團將前往參加，這次台灣代表團由來自公、私部門45名團員組成。

唐鳳辦公室今天受訪表示，唐鳳這次參與SEWF，將在論壇中闡述台灣推動社會創新的案例，包括介紹由總統府指導、行政院主辦、科技會報辦公室協辦，以及各部會共同主辦的「總統盃黑客松」。根據議程規劃，唐鳳將在10月24日一場有關青年創新的場次中擔任講者。

台灣代表團成員預計10月19日出發前往衣索比亞，並將在會場中擺攤宣場台灣社企的發展成果。

據悉，社會企業世界論壇是全球社會企業領域規模盛大的會議，也是國際知名的非政府論壇，主要集結領導型社會企業，並以國際合作模式推動及支持全球社會企業的發展，解決貧富兩極化、環境與失業等全球性社會問題。

首屆SEWF2008年在英國愛丁堡舉行，其後每年輪流於5大洲舉行，SEWF雖是非政府論壇性質，但逐漸獲得主辦國行政部門重視，主辦國政府官員近年出席情況日趨踴躍。台灣近年出席SEWF是採公私部門合作形式參與。

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