國瑜黨借殼計？楊實秋：2020是國民黨的「史達林格勒戰役」

2019-10-12 13:08

〔即時新聞／綜合報導〕總統大選倒數，不少名嘴都在預測選情，前台北市議員楊實秋在節目上指出，2020大選可能是國民黨的「史達林格勒戰役」，像德國被殲滅的60萬大軍一樣，更預測日後國民黨會被「國瑜黨」借殼上市，掌控資源，讓韓系人馬進駐。

節目《關鍵時刻》中，主持人提問「國民黨總統參選人韓國瑜好像對學術、政策相關研討會不感興趣」，楊實秋表示，韓跟時代脫節了，英國有位戰略學者說過「將軍老是在打上次的戰爭」，比喻韓使用去年的草包策略，用俚俗的語言，不談任何高深理論，就能橫掃全台灣。

楊實秋每次想到韓國瑜就想到二戰最慘烈的「史達林格勒戰役」，當時希特勒因討厭史達林的名字，放棄最重要的高加索油田，轉往攻打史達林格勒，就像韓因總統名位，放棄高雄市長，跑去打如同史達林格勒的總統大選。

楊實秋認為那是德國最慘、最決定性的戰役，戰後希特勒下令全國服喪7天，哀悼被殲滅的60萬大軍，楊實秋則預測「明年1月11日可能就是國民黨的史達林格勒戰役」，到時國民黨可能要降半旗7天。

劉寶傑指出，其實輸掉一個戰役，跟大局沒有關係，再撐4年也可以，但最怕就是戰後元氣大傷，還產生根本性改變，讓人民不信任你，當一個政黨完全被人民唾棄後，就毫無翻身餘地了。

楊實秋認為「國民黨可能明年就被國瑜黨借殼上市」，看韓國瑜對馬英九的態度，疑想掌控黨主席，若韓掌控黨主席，可能拿到高達10億元補助款。

楊實秋舉韓國瑜任北農總經理為例，當時韓把不是他的人馬全部換掉，而是換成當時推薦他的「雲林張家」派系，以他的能力或許能跟菜販相處做一個好總經理，但只要是專家學者的研討會，他基本上拒絕。

楊實秋斷言，有一天真的會發現，國民黨被國瑜黨借殼上市，因為他即使明年輸掉總統選舉，也還能掌控政黨補助款的資源，再把他的韓系人馬重新進駐。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法