結盟態勢明顯 柯文哲赴宜蘭陪同黃定和掃街

2019-10-12 08:09

［記者張議晨／宜蘭報導］台北市長柯文哲今天早上7點半到宜蘭羅東開元市場，陪同宜蘭縣議員、立委參選人黃定和掃街；黃為國民黨籍縣議員，因立委初選敗給前縣長呂國華，轉而宣布退黨參選，柯今陪同黃掃街，兩人結盟態勢明顯。

柯文哲今早7點半抵達開元市場，受到不少婆婆媽媽歡迎，紛紛要求合照，隨後轉往羅東鎮南昌、中正街市集，並到慶安宮參拜，由副議長陳漢鍾作陪；預計9點40分抵達宜蘭市西關廟。

10點則到新月廣場，參加縣府舉辦的農產品特銷會，10點半至宜蘭市南館、北館市場掃街，拉抬黃定和聲勢。

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