小英「韌實力」論述 學者評析：對抗中國銳實力的矛與盾

2019-10-12 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文昨（10日）以「堅韌之國、前進世界」為題發表國慶談話。對此，兩岸政策協會研究員兼副秘書長張宇韶昨天在臉書發文，剖析蔡英文的「韌實力」論述，認為是對抗中共銳實力的矛與盾。

根據貼文，張宇韶分析，近來在美中貿易戰所引發的一連串國際政經關係重組的情勢下，使得台灣在地緣政治的關鍵樞紐與理念價值的差異，被鑲嵌在大國的權力賽局中。而在兩岸關係上，在習五點講話以及香港反送中的效應下，浮現新的衝擊與危機，北京更是意圖透過「一國兩制台灣方案」的宣示以及其銳實力的攻勢下，企圖破壞台海和平的現狀。而台灣內部的民主制度，則在民粹政治、紅色滲透以及中共代理人裡應外合的操作下，遭遇了基礎性的腐蝕與解體現象。

張宇韶指出，而蔡英文所提出的解決方案正是國慶談話的關鍵，台灣作為中共銳實力攻勢下的最前線，唯有與民主國家共同形塑成「價值戰略同盟」，在參與自由人權的國際建制的同時，分享自身抵禦紅色滲透的的經驗，才能將台海兩岸關係置於全球戰略、區域權力，以及香港問題的共同脈絡中。藉此，台灣將享獲輿論上與道德上的高度，而這也是本次總統國慶談話中「攜手世界、台灣躍飛」的訴求。

張宇韶指出，對抗中共的銳實力必須憑藉台灣自身的力量，而由台灣自身價值、理念所匯集而成的「軟實力」，以及經濟競爭力與國防自主所構成的「硬實力」，兩者正是蔡英文口中「韌實力」的基礎。其中，軟實力直指出兩岸制度差異的核心，也是台灣連結國際建制的基礎；而硬實力則是捍衛台灣多元社會與民主政治的保護傘，同時也是參與全球生產分工鏈的條件。

張宇韶評析，「韌實力」與「巧實力」（smart power）有許多相似性，而這也正是小英講話的亮點。「韌實力」除了作為參與國際社會的鑰匙、落實防禦性民主的盾牌之外，更是國人團結與自信的基礎。相較於過往傳統的民族主義或黨國統治論述，蔡英文此次國慶談話呈現出的是，台灣走向「公民國族主義」的象徵。中華民國在多次政黨輪替，以及實行憲政主義後已經出現了新的政治意義，新的歷史記憶與共同體的想像正在產生。張宇韶認為，急獨、急統不可行，唯有理性務實的「台派」才是客觀事實。

文末，張宇韶也分析另一位總統候選人韓國瑜的國慶談話，認為他一味訴求走回黨國體制的「那個美好年代」，這種「只要威權、不要人權」、「只有中國、沒有世界」、「只有過去、沒有未來」、「只有對立、沒有包容」等等空洞內容。

而蔡英文的兩岸論述始終具備其「一致性」與「穩定性」，今年的國慶談話不僅承接了民進黨兩岸政策所主張的「主權、民主、對等、和平」之傳統，也是總統在自己的就職演說中「中華民國憲政體制下維持現狀」、及2017年國慶演講「新四不」（善意不變、承諾不變、不會在壓力下屈服、不會走回對抗老路），以及今年元旦講話「4個必須、3道防護網」的延伸，意在希望國人能在自由民主人權的價值中尋求團結與共識，並以此帶領台灣走過挑戰、迎向未來。最後，張宇韶總結，「兩者之間高下立判」。

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