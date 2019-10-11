訪教廷 陳建仁：祈禱中國邁向宗教自由

2019-10-11 20:35

〔記者李欣芳／台北報導〕副總統陳建仁伉儷啟動「聖德專案」出訪教廷，昨天深夜從桃園國際機場啟程後，今天下午抵達羅馬達文西機場，我駐教廷大使李世明、駐義代表李新穎到場接機，陳建仁隨後視察我國位在羅馬的兩個外館，為第一線外交人員打氣。

陳建仁在我駐教廷大使館視察時表示，教廷與中國於去年9月22日簽署梵中主教任命臨時性協議，深信將有助中國天主教會與普世教會共融合一。今年8月底中國為2位主教舉行祝聖典禮，在儀式中提到「此人選已經教宗同意」，彰顯中國主教是「由羅馬任命、由教宗任命」，代表中國天主教會已確認教宗為中國天主教的領袖，我們也祈禱這是中國邁向宗教自由的第一步，並希望全世界都能享有宗教自由。

談及台灣與教廷的各項合作，陳建仁指出，近年台灣與教廷在人道援助、防制人口販運、文化交流、人員互訪等方面均有顯著發展，值得肯定。此外，大使館除了積極深化台梵關係，也發揮很多創意，包括舉辦「世界的光─台灣當代藝術展」，與文化部、國家美術館及藝術銀行等合作，挑選具天主教宗教意涵、台灣風景及原住民特色的作品，將大使館改造為美輪美奐的藝術廳。

陳建仁也特別感謝教宗方濟各日前的國慶賀電，除了向總統及台灣人民祝賀，更祈求與台灣人民共同持續提升和平、正義與團結價值。

最後，陳建仁期許大使館同仁再接再勵，持續強化與教廷的各項關係，並在宗教自由、民主人權等普世價值上，深化台梵兩國各項實質交流，為台灣做出最好的貢獻。

稍早，陳建仁伉儷也赴我義大利代表處視察，談及台灣與義大利的合作與交流，陳建仁指出，義大利政府自今年6月開始，開放台灣旅客使用羅馬等6個主要機場「自動查驗通關系統」，讓我國旅客可以快速進出義國海關；此外，長榮航空將於明年2月開啟台北至米蘭每週4班直航班機等。這些成果對台義雙邊各項友好關係深具助益。展望未來，他期許代表處所有同仁在台義現有友好基礎上，持續在經貿、科技、產業、文化藝術等方面，深化雙邊各項合作與交流。

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