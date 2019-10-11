韓國瑜「國旗背板」掉落驚見48 他用《易經》解卦曝答案

2019-10-11 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市政府10日舉辦國慶升旗典禮，市長韓國瑜致詞過程中，背後的大幅國旗拼圖看板突然掉落，一旁工作人員立即上前將國旗拼圖扶正掛回去，而有人發現，國旗背板掉落出現一組數字「48」，對此，對《易經》有研究的資深媒體人丁學偉透露，48代表井卦，意即韓國瑜目前格局有受限。

高雄市政府10日早上在高雄展覽館廣場舉行國慶升旗典禮，現場民眾不斷高喊「韓國瑜凍蒜」，現場儼然淪為韓國瑜競選總統的造勢大會；過程中也發生一段插曲，韓國瑜抵達現場時，先在舞台後方巨幅國旗拼圖上拼上第100塊拼圖，不料致詞過程中，講台背後的大型國旗背板竟突然掉落下來，險些打到韓國瑜本人。

對此，丁學偉在政論節目《突發琪想》中說，有些嘴巴比較臭的人，看到國旗背板出現48，就會說48就是「死吧」，但依他讀宗教和研究五術來看，他一看到48的數字出現，立刻想到的就是《易經》48卦，那叫做井卦！

丁學偉解釋，井卦就代表一個破舊的水井，修復好之後，讓大家可以飲水使用，所以井修復好後，是可以養人的，「可是水井受限於它就是一口井，沒有辦法養牲畜、畜牧，或是種植很大片的農作物，只能養這些人，所以他的格局是受限的，水井格局是受限的。」

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