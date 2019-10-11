卓榮泰下鄉之旅到大園 高呼「保國護台」

2019-10-11 19:19

〔記者謝武雄／桃園報導〕民進黨主席卓榮泰下鄉之旅，今天下午到達桃園市大園區為立委參選人黃世杰站台，卓榮泰呼籲民眾要「保國護台」，也就是保住國會席次過半、護台灣，如此才能讓連任的小英政策順利推動；另外，黃世杰所在的桃園市第二選區，原本就是民進黨籍立委，黃世杰雖然是新人，但屬於新的衛冕者，務必要保住這最重要的一席。

今天的活動是在大園區大興吉利鵝城舉行，現場湧入近3000名支持者，將偌大的會場擠得水洩不通，包含前國策顧問黃主文、前立委黃宗源、民進黨市黨部主委張火爐及桃園農田水利會長黃金春、總幹事黃金德都到場，卓榮泰還和與會人士高舉雙手，大喊「黃世杰、凍蒜」、「小英、凍蒜」，場面相當熱絡。

黃主文更批評高雄市長韓國瑜，因為他5任立委與韓國瑜曾經同事，但從來沒看過韓國瑜問政，因為他只知道喝酒、賭博、上酒店，這樣的人怎麼可以做總統。

黃主文、卓榮泰也稱讚黃世杰是最佳立委人選，從建中、台大法律系、司法官及律是特考都是第一名，還拿到公費留學，在市府擔任顧問期間，兩年內解決1500多件法規問題，明年的大選更要支持小英總統、黃世杰及民進黨，尤其是立委席次要過半，才能「保國護台」。

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