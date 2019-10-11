蘇貞昌參觀台灣設計展 讚許屏東設計力

2019-10-11 18:56

〔記者羅欣貞／屏東報導〕行政院長蘇貞昌今天（11日）下午在經濟部長沈榮津、屏東縣長潘孟安陪同下到屏東參觀台灣設計展，他花了2個小時參觀屏東市台糖縣民公園、屏東菸葉廠展區，讚許這次設計展讓大家看見「超級南」屏東的設計能量。

今年台灣設計展把屏東極具特色的在地產業、人文歷史、社會福利，加上新穎的設計元素，以超級市場的概念，打造了一個最有屏東味的設計超市。

行政院長蘇貞昌在策展人導覽解說下，一一參觀主展區「屏東西」、「屏安村」、「屏動能」、「屏東ya」、「屏東製」5大主題展覽及1家設計賣店，縣長潘孟安並介紹最受歡迎的好屏便當，全台首創的小綠人號誌燈，以及「超級縣政區」所展列縣府團隊九大縣政成果宣傳單。逛完主展區，蘇貞昌又前往衛星展區參觀，走訪屏東菸葉廠的機具保存區及教育設計展。

潘孟安表示，台灣設計展從5日開展至10日，吸引大批民眾湧入，參觀人潮已近170萬人次，今年的台灣設計展，打破大眾對「設計」既有的框架，運用設計的手法勾勒屏東的過去、現在、未來，呈現在地生活美學，讓大家見證屏東的軟實力。

台灣設計展主展區在屏東市台糖縣民公園，衛星展區則有屏東菸葉廠及勝利星村創意生活園區，以及屏東美術館、竹田西勢樂智園區，展期至10月20日止。

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