國慶國旗出現韓國瑜頭像 陳芳明批：利用民主回到威權

2019-10-11 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕高市府昨（10）日舉辦國慶升旗典禮，市長韓國瑜發表談話時批評民進黨，台下群眾不斷喊出「韓總統」，讓市政活動變成造勢大會，甚至還有韓粉手持印有韓國瑜圖樣的國旗，讓不少網友直批「毀損變造國旗！」、「國旗法20-21條 違法」。對此，作家、政大教授陳芳明批評，此舉根本是利用民主回到威權。

高雄市政府昨天上午在高雄展覽館廣場舉行國慶升旗典禮，現場有韓粉手持國旗組成方隊，這些人身穿國旗裝，手持的國旗除了「青天白日滿地紅」之外，竟還加上韓國瑜的頭像，相關照片被長期關注高雄事務的臉書社團「高雄點」給轉貼，質疑高雄的國慶升旗典禮，「國旗可以這樣搞？」

有網友拿出「中華民國國徽國旗法」的相關規定指出，第20條規定「國徽、國旗除法律另有規定外，不得綴置各種符號。」與第21條規定「國徽、國旗式樣，不得作為商業上專用標記，或製為一切不莊嚴之用品。」直批「毀損變造國旗！」、「在國旗上亂寫亂劃是違法的」。

「韓國瑜是希特勒嗎？」陳芳明在臉書轉貼相關新聞表示，韓國瑜的個人崇拜，已經沒有極限。他們的造勢群眾高舉著中華民國國旗，黨國不分已經讓我們不耐，現在又在國旗上印上他的頭像。「這是什麼意思？韓國瑜已經髒到國旗了，真的好髒」。

陳芳明批評，偶像崇拜，只有希特勒、毛澤東、金正恩幹得出來，現在韓國瑜又來尬一腳。「說說看，你這是什麼意思？在黨國不分之餘，又要矇混領袖崇拜。我們好不容易擺脫威權統治，現在竟然又要利用民主回到威權。韓國瑜是希特勒嗎？秤秤自己的斤兩吧。」

針對網友質疑國旗被韓粉毀損一事，陳芳明也呼籲，內政部應該出來說話吧。

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