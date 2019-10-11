民眾黨「報復性提名」？卓榮泰：不會增加支持度

2019-10-11 13:00

〔記者賴筱桐／新北報導〕台北市長柯文哲籌組的民眾黨將於20日推出第二波區域立委名單，傳出鎖定高雄現任立委劉世芳的選區推派人選，外界解讀是「報復性提名」。對此，民進黨主席卓榮泰表示，如果是抱著報復的心情在特定選區提名特定人選，不會增加選民的支持度。

卓榮泰今天出席在板橋農村公園舉辦的全國新住民市集巡迴活動，媒體詢問昨天國慶典禮上是否與柯文哲聊天？卓榮泰說，柯文哲比較晚到，他坐在後面，沒辦法在典禮上一直回頭講話。

針對柯文哲今天也到板橋替黨籍立委參選人吳達偉拉抬聲勢，雙方互相較勁意味濃厚。卓榮泰說，希望有機會與柯文哲碰到面，他會介紹立委張宏陸給柯認識。

另外，國慶典禮上卓榮泰與時代力量黨主席徐永明比鄰而坐，雙方是否聊到合作議題？卓榮泰透露說，有提到兩黨秘書長可能會在假日期間約時間，他很樂意看到這樣的發展，希望雙方有機會談一談。

是否意味與時力重啟對話出現曙光？卓榮泰表示，雙方對話從來都沒有停止，一直在進行中，沒有「重啟」一事。

此外，民眾黨將於20日推出第二波區域立委名單，其中高雄將推派人選挑戰劉世芳，被解讀是針對總統府秘書長陳菊的「報復性提名」。

卓榮泰表示，政黨票各自努力，他不便去評論民眾黨的作法，不過區域立委提名應該是找到好的人才，評估對選區的影響，如果因此讓理念相同政黨的候選人得到不好的結果，最後黨必須承擔比較大的責任。若是抱著報復的心情在特定選區提名特定人選，他認為不會因此增加選民的支持度。

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