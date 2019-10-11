網友比較8年國慶主視覺 對比後有驚人發現

2019-10-11 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕昨（10）日為雙十國慶；日前就有網友將近8年的國慶主視覺拿來討論，對比過去幾年的視覺設計，竟可看見驚人變化，也讓網友稱「華國美學vs.台灣美學」。

臉書粉專「Ptt批踢踢西斯不西斯」日前曾PO出一張圖片，上面列出2012年到2019年，連續8年的國慶主視覺，似乎形成對比，粉專發文指出「可以發現某年開始風格變很大...」，第一排列出的2012到2015的主視覺，顏色以紅色為主，不過從2016年開始，主視覺開始出現不同的配色。

底下就有網友PO文留言，「除了設計開始創新外，怎麼沒有人提到17、18、19才有TAIWAN呢」、「華國美學vs.台灣美學」、「2013還以為捐血宣傳哩」、「多一隻馬的那年真的是莫名其妙」、「今年的是要跟EVA合作了是不是」，不過也有網友留言「真心覺得17-19配色真難看」。

另外，港媒《立場新聞》也針對台灣國慶的主視覺進行報導，內文提及，8年是一個巧妙的時間段：2012到2015年是馬總統的年代，2016到2019年則是蔡總統的時代；政黨輪替，由藍轉綠，「雙十主視覺」也明顯地「色變」了，執政黨的品味決定了一個國家形象的美學，影響可真深遠；此外，報導也提到，今年的2位設計師，因到香港旅遊接觸孔版印刷術而有此發想。

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