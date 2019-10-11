「祝福祖國」藝人名單落落長！僅這5人祝台灣生日快樂

2019-10-11 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕10月10日是中華民國「國慶日」，不過相較於中國十一國慶有大批台灣藝人祝賀，藝人們的態度顯得較為冷清。有PTT鄉民統整名單發現，中國十一國慶時，發文或參加活動祝福中國的台灣藝人超過30人；但在雙十國慶時，發文慶祝的藝人僅有「焦糖」陳嘉行、謝和弦、館長、江蕙、堂娜等寥寥可數的5人。

中國日前歡慶十一國慶，包括歐陽娜娜、黃安等指標性舔共藝人，以及羅志祥、李威、彭于晏等台灣藝人，都紛紛在微博上祝賀中國，不過雙十國慶時，卻不見上述藝人發聲。對此，有鄉民在PTT統計，至10日晚間11時59分為止，僅看見陳嘉行、謝和弦、館長、江蕙、堂娜等人，有在社群網站上祝中華民國生日快樂。

不少網友感嘆，「畢竟大部分藝人，還是不想得罪中國吧」、「有錢賺才是王道」、「名單好淒涼」、「感謝整理，讓我們看清楚他們」、「難怪杜汶澤說過 抗爭是無法期待這些藝人挺身而出的」、「阿扣是在微博發文 最猛是他」、「館長還是硬湊的，他不算藝人，只有4人...」、「裝死不講話可以，叛國不能接受」。

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