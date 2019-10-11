韓國瑜只比洪秀柱好一點？ 王浩宇：他已經放棄這場選舉了

2019-10-11 00:37

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜在最新的《綠黨》總統大選民調中，徹底落後給尋求連任的總統蔡英文19.7個百分點，對此綠黨議員王浩宇表示明明國民黨選情不錯，但韓國瑜卻表現相對不佳，在看完韓國瑜在國慶日的演講後，更讓他笑說「韓國瑜已經放棄這場選舉」。

韓國瑜在10日的國慶致詞中，不停痛批民進黨「東廠仍舊在、肥貓處處生」，以及砲轟「台灣人民最需要的不是亡國感」，讓王浩宇在節目《年代向錢看》中談到，「韓國瑜已經放棄這場選舉了」，因為韓國瑜的發言都是不停地在固守深藍以及基本盤，並沒有想要開拓年輕選票跟中間選票。

王浩宇透過綠黨民調發現，藍營的選民非常分歧，有不少藍營選民不支持香港政府的做法。王浩宇強調，韓國瑜的支持者裡面也有不少人支持反送中，因此韓國瑜沒有辦法凝聚所有的支持者選票。

王浩宇表示，韓國瑜已然成為了比較堅強的洪秀柱2.0，但基本盤已經很難再突破了。而郭台銘幕僚劉宥彤也相當疑惑，「懷疑韓市長到底要不要選總統」，又因為韓國瑜的市政內政也是弱點，所以只剩中華民國的論述能拿來比較。不過韓國瑜又不斷地講蔣經國當時的事情，但「蔣經國不是反共的嗎？」，因此韓國瑜沒有辦法完整地論述，反倒讓所有的中華民國派感到相當地矛盾，甚至連「正藍」的人都對韓國瑜相當疑惑「你到底站在哪一派？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法