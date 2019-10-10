5搶1！ 嘉義縣山區立委選戰搶搶滾

2019-10-10 18:27

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕明年初嘉義縣山區立委選舉，民進黨早已提名陳明文爭取連任，國民黨雖然仍按兵不動，但兩位黨籍同志許能通、簡明廉都表態參選到底，還有兩位民進黨創黨黨員林國慶、王金山宣布以無黨籍身分投入立委選舉挑戰陳明文，形成5搶1熱鬧局面。

陳明文棄藍投綠後，順利當選嘉義縣長，連選連任，任滿參與張花冠就任嘉義縣長遺留的嘉義縣山區立委缺補選又順利選上，這次尋求四連霸，氣勢最被看好，但原本想說可以輕騎過關，結果遭到兩位民進黨創黨黨員點名挑戰，局勢顯得十分紊亂。

國民黨籍的簡明廉早就表態要披藍袍參選，但因縣黨部初選作業延宕，簡明廉抨擊是為了幫3月才入黨的許能通量身打造，憤而宣布不參與黨內初選，將直接投入立委選戰。

仍未被國民黨提名參選的許能通，出身農權會系統，曾參與民雄鄉長、縣議員選舉屢敗屢戰，去年底重出江湖挑戰爭取連任的民雄鄉長何嘉恒，氣勢如日中天，結果以140票飲恨敗北，由於得票數達1萬8954票，因而準備一鼓作氣問鼎立委寶座。

不過國民黨提名許能通原本已經是水到渠成，但前民進黨立委林國慶祭出「起義」口號要「打破明文規定」之後，國民黨又按兵不動了。

林國慶可說是民進黨的敢死部隊，因而扛了許多官司，但在蔡英文執政之後，與民進黨漸行漸遠，並自己退出民進黨，這次抱持破釜沉舟決心，到處懸掛參選看板，一心一意要斬斷陳明文連任之路。

前民進黨籍縣議員王金山是最早表態挑戰陳明文的立委參選者，早在農曆年前競選布條就和陳明文的拜年布條並列，表達當仁不讓的決心。

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