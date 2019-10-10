韓國瑜公布兩岸政策白皮書 民進黨：透露自我矮化心態

2019-10-10 17:24

〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今天率領國政顧問團成員發表兩岸政策白皮書，批評當前兩岸關係如失控列車，蔡英文的兩岸政策根本是「仇中害台愛自己」。對此，民進黨表示，韓國瑜一再談及兩岸的和平，但卻絲毫未要求北京放棄動用武力侵台的主張，反將兩岸和平的責任，完全歸咎於從未將戰爭視為選項的蔡英文總統與民進黨政府，實令人難以理解，透露其自我矮化的心態。

民進黨表示，我們呼籲韓市長及其團隊，莫忘當台灣努力在國際上對經貿、農技、醫衛及教育等作出正面貢獻時，北京只一再選擇粗暴以金錢外交掠奪我邦交國的事實，沒有善意。我們認為，兩岸關係是雙向的，而關於和平主張不應該有任何前提與條件，在任何情況下，我們都必須悍然拒絕戰爭的威脅，堅持零武力恫嚇的兩岸關係。

民進黨表示，我們要再次指出，中國國家領導人習近平今年1月2日已經清楚的將「九二共識」定義為「海峽兩岸同屬一個一個中國，共同努力謀求國家統一」，而統一台灣的方案，正是「一國兩制台灣方案」。中國政府的主張，沒有中華民國存續的空間，呼籲國民黨不要矇著眼睛，一廂情願。

民進黨表示，民進黨甫於上個月的全代會中通過《社會同行 世代共贏決議文》，我們已清楚向國人說明，台海的和平穩定從來無法單靠台灣方面片面的善意與退讓，而用承認一中放棄主權換取的片刻安寧，也不會是真正的和平。看看香港，就能明白。我們必須思索如何壯大台灣，厚植國力，自我防衛，並定錨於國際，才是正道。

民進黨表示，在台灣的公民與產業，諸如演藝界、飲食業等眾多產業，紛紛被迫在台灣與中國之間作出選擇，被迫表態之際，我們認為，台海穩定也不再能夠單靠，沒有共同價值為基礎的兩岸經貿和交流，台灣必須在經濟上擺脫盲信中國市場的短線利益導向的思考，而是應該思考立足於世界，結合更多理念相近的國家與市場的產業發展方針。

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