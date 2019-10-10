蔡英文接見日本眾議員：台日能在國際上扮演更重要角色

2019-10-10 17:22

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日接見「日本台灣親善協會會長衛藤征士郎眾議員一行」時表示，因為深度的交流合作以及共享的民主自由價值，台灣和日本一定能一起在國際上扮演更重要的角色，促進區域和平穩定和繁榮。

總統致詞時首先歡迎台灣的好朋友－衛藤征士郎會長再次率團來訪，出席中華民國108年國慶典禮。她提到，這兩年在衛藤會長領導下，「日本台灣親善協會」不但完成更名，會務也蒸蒸日上，在台日交流上扮演更加重要的角色。她要再次向會長表達感謝。

總統指出，台日關係的進展是全方位的。隨著交通便利，兩國人民頻繁往來旅遊、經商，人數也一年比一年多。台灣人喜歡日式美食和文化，最近這陣子，台灣的珍珠奶茶也在日本刮起一陣旋風。

總統說，包括「日本台灣親善協會」在內，透過許多組織和好朋友的努力，相信台日友好氣氛將會一直維持下去。也因為深度的交流合作，以及共享的民主自由價值，台灣和日本一定能一起在國際上扮演更重要的角色，促進區域的和平、穩定和繁榮。

總統期待，衛藤會長及訪賓可以持續發揮影響力，支持台灣參與國際組織、支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），讓台灣和日本一起在國際舞台上，為世界帶來更多的貢獻。

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