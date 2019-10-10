籃球討論區別談政治？ NBA板主爆氣嗆翻五毛被推爆！

2019-10-10 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國職籃NBA火箭隊總管莫雷日前發表挺港言論，引發中國官、民抵制NBA。PTT熱門看板「NBA」板自也免不了相關議題討論，不過卻有人要求板主禁止相關議題討論。對此，其中一名板主表示「實在是受不了了」。他指出，事件發生以來，收到一堆從沒出現在板上的人的檢舉，他怒轟，「根本不是不希望講政治，而是特定人士、國家被罵，就會有人不爽」！

一名PTT社群上的NBA板板主，今（10）日下午回文 表示「實在是受不了了」！他質問，「什麼叫做政治歸政治，NBA歸NBA」？他指出，如果NBA沒發生近日事件，在板上當然不能無緣無故討論政治，但現在成為NBA最大事件，「那為何板上不能討論」？

該板主也質疑，過去美國總統川普被球員罵，土耳其政府與該國在NBA效力的球員發生紛爭時，為何沒有人跳出來說不要講政治？「根本不是不希望講政治，而是特定人士、國家被罵，就會有人不爽」。

該板主透露，這幾天突然冒出一堆超激動，但根本沒有在NBA板出現過的檢舉人，批評板上都是政治文，「我在這邊一起回，現在NBA最大、討論度最高的事件就是政治事件，不要因為罵到特定國家就說政治歸政治，過去罵到川普跟土耳其的時候就沒事」。他也表示，如果真的有與NBA完全無關的文，他和其他板主也都有在刪除。

該板主PO完文後，該文立刻被NBA板鄉民推爆。鄉民紛紛表示「完全認同」、「五毛氣到發抖」、「五毛就不要出來哭哭了」、「板主明理」、「中國式的政治歸政治就是:我不准你講中國負面的」、「一堆五毛入侵NBA版超煩」、「某些人根本自我言論審查」、「講到中國就不行 笑死」、「政治歸政治是國民黨以前的自慰講法」、「五毛崩潰囉」。

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