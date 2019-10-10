看中國員工支持火箭隊「被道歉」 呱吉感嘆發言被推爆

2019-10-10 17:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國槓上美國職籃NBA火箭隊事件延燒。日前一名中國網民轉發搞笑文章，表示支持《神奇寶貝》中的「火箭隊」，沒想到卻被迫出面向社會道歉。對此，台北市議員邱威傑「呱吉」感嘆，「我們從來不需要道歉」，唯獨面對中國時，「我們總是戰戰兢兢」；回頭看看「還願」事件，「如果中國與我們是一段感情關係，為什麼我們是唯一該體貼對方心情的那一個」？

NBA火箭隊總管發表挺港言論後，引起中國抵制火箭隊。一名中國運動公司的員工在個人社群帳號轉發了一篇搞笑文章，表示支持《神奇寶貝》中的「火箭隊」，沒想到也引爆中國社群怒火，最後該員工與所屬公司的總裁，都被迫在公司官方社群網站上公開道歉。

對此，呱吉在臉書PO文表示，「我們從來不覺得自己需要對個人的政治立場感到抱歉，我們可以合理懷疑總統的大學學歷，也可以質疑自己市長的性別歧視」。不論是日本動畫還是法國的搞笑電影，都可以把美國總統川普當成取笑的對象。「而我們從來不需要道歉」。

呱吉指出，唯獨在面對中國時，「我們總是戰戰兢兢，像是面對班級裡唯一一個精神不穩定的流氓」。回頭看「還願」事件，「我們究竟還要對多少事情感到遺憾。如果中國與我們是一段感情關係，為什麼我們是唯一該體貼對方心情的那一個」？

呱吉也說，該名體育公司總裁在道歉聲明表示，「大是大非的原則問題沒有妥協的餘地，愛國主義本應該流淌在每一位華夏兒女的血液裡」，但他相信，「台灣還有一點雅量可以接受我們的人民批判自己的國家」。

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