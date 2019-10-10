好敏感？發文狂提「中華民國、國慶」 黃智賢火速修改

2019-10-10 18:14

〔即時新聞／綜合報導〕今天是雙十國慶，新北市政府決定不舉辦國慶升旗典禮，引起韓粉們與部分藍營人士不滿，親中媒體人黃智賢則發文批評侯友宜為了「討好淺綠深綠」，但有趣的是，有網友發現她沒多久把文章中會引發中國敏感的「中華民國」、「國慶」等字詞給刪除。

國民黨主席吳敦義盼藍營執政縣市自辦國慶升旗典禮，但新北市政府未舉辦，今天由市長侯友宜率一級主管爬觀音山硬漢嶺，侯友宜強調，市府每年慶祝國慶的方式不一樣，今天的升旗和吳主席說的一樣，只是方式不一樣，愛國家的心也是一樣的。

黃智賢則在臉書發文批評，「侯友宜把國慶升旗典禮，是當成一個負擔，所以越少到越好？還是當成一個麻煩，能避則避」？她還酸，「辦升旗典禮，升的是中華民國國旗。不高興看到這面旗子的，可以不要拿中華民國身份（分）證吧」。

黃智賢痛批，可以不要吃中華民國的餉。不要當中華民國的官。但政客是另一種生物。「侯友宜，當然是要討好淺綠，中華民國的好康，通通要。承擔，通通不要」。文中提到2次「國慶」、提到6次「中華民國」與1次「國旗」。

但有網友發現，黃智賢沒多久把所有的「國慶」、「中華民國」的字詞刪除，改用「旗子」來代稱「國旗」，疑似是發現自己踩到中國敏感的政治禁忌，因此趕緊修改文章，以免到時候被檢舉是台獨份子就慘了。

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