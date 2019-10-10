柯P擔任孝道頒獎嘉賓 柯爸、柯媽意外現身

2019-10-10 15:35

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今天下午應中華孔孟協會邀請，擔任「孝親楷模大會」頒獎嘉賓，柯媽何瑞英、柯爸柯承發意外現身會場，讓柯文哲在忙碌行程中，露出難得笑容。柯文哲致詞表示，今天也是雙十國慶，向普天下用心盡孝、宣揚孝道文化的家庭致敬。

柯文哲因為還有行程，致詞結束便離去，柯家二老則繼續參與後續活動。柯文哲致詞指出，中華孔孟協會創立的宗旨，就是要推動中華孔孟文化，推展以孝道傳家的全民運動，提升家庭倫理道德，促進社會和諧，協會成立以來，陸續推動多項孝親的教育跟生活落成的活動，積極淨化社會風氣。

柯文哲強調，今天與會的新二十四孝受表揚者，都是點亮台灣的孝親楷模，這是台灣社會文化的財富，也是國家社會祥和的基礎，第一屆頒獎典禮不只是一個創舉，還有很深遠的意義，相信經由協會的熱心倡導，和許多孝道家庭的見證，一定能增加社會幸福，今天也是雙十國慶，向普天下用心盡孝、宣揚孝道文化的家庭致敬。

中華孔孟協會表示，此次攜手世界文創產學經貿協會（WCECA），與台灣40個協會共同舉辦，甄選及表揚現代二十四孝，並將模範事蹟編集成冊，免費致贈各學校及社會大眾，10月26日還將在圓山花博公園爭艷館，舉辦108位為父母親沐足活動、10月25日至10月28日舉辦「為台灣及世界消災祈福法會」。

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