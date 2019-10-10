韓國瑜公布兩岸政策白皮書 批蔡英文「仇中害台愛自己」

2019-10-10 12:53

〔記者黃佳琳／高雄報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今率國政顧問團成員發表兩岸政策白皮書，韓國瑜認為，當前兩岸關係如失控列車，蔡英文的兩岸政策根本是「仇中害台愛自己」。

韓國瑜今中午與國政顧問團總召張善政、兩岸小組召集人趙建民、前國安會秘書長蘇起、前國安局局長蔡得勝等人發表兩岸政策白皮書；韓國瑜表示，蔡政府口口聲聲守護台灣，其實是「仇中害台愛自己」，中華民國主權瀕臨消失，人民對亡國的恐懼日增，「辣台妹」其實是「芒果蔡」。

韓國瑜指出，蔡政府不斷反中仇中，無異逐步將兩岸推向戰爭邊緣；台海若開戰，台灣淪為戰場； 兩岸對話變對抗，刺激大陸民眾武統之聲高漲，共軍機艦繞台或跨越台海中線挑釁成常態，對內撕裂族群、升高對立破壞團結，假借國安之名行綠色恐怖之實，傷害台灣民主價值。

韓國瑜說， 恢復兩岸互信與對話機制，落實兩岸協議，才能確實保障在陸國人權益，還要求同化異，進行制度之爭，以台灣民主化的成功經驗，為大陸的政治改革提供借鑑，落實民有、民治、民享的理念；只有大陸民主化，才能真正確保兩岸和平發展。

韓國瑜更呼籲大陸當局應推動政治改革，建立自由民主體制，香港問題就能迎刃而解，兩岸也能永保和平；消除兩岸和平穩定威脅，恢復互信，重建「兩岸對話架構」，確保台灣永續安全，開創兩岸國際共存共榮空間。

韓國瑜的結論是，兩岸目前不存在統一或獨立的條件，這一代人無權限制下一代人的選擇，我們的責任，是努力推動建立朝野對話機制，尋求台灣內部的兩岸共識，營造更有實力、更和平的環境與條件。

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