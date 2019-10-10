「美女刺客」來襲！「全台最美民代」加入郭家軍角逐立委

2019-10-10 12:27

〔記者許倬勛／桃園報導〕今天是雙十國慶，鴻海創辦人郭台銘的行程滿檔，結束早上台北市府升旗典禮後，隨即趕赴桃園參加國旗屋升旗典禮，郭也在現場向媒體介紹兩位「郭家娘子軍」。

兩名外型亮麗的民代分別為苗栗縣竹南鎮陳怡樺、嘉義市議員戴寧，郭董為兩人背書，大讚陳、戴不僅年輕，學經歷豐富，未來台灣要走向科技AI島，勢必得仰賴兩位人才。

37歲的嘉義市無黨籍議員戴寧，是「嘉義前進無黨聯盟總召」，已三度連霸市議員，父親是嘉義市前議員戴建三，被譽為「嘉義蕭亞軒」的她，問政頗有乃父之風，風格相當清新，日前盛傳她將投靠郭家軍、拚明年立委選舉，今日證實這項消息。

38歲的陳怡樺去年以無黨身份參選竹南鎮民代表，初試啼聲就一舉拿下5000多票，幾乎足以當選縣議員，同時創下苗栗地方自治史上，鄉鎮市民代表選舉的最高得票紀錄，外型亮麗的她，被網友封為「全台最美民代」。

「往後的活動，我都會親為兩位站台！」郭台銘說，戴寧與陳怡樺對中華民國有很深厚的情感，也懂科技發展是未來走向，對於他先前提出的政策很有感，是台灣不可或缺的人才。

戴寧避談立委選舉，僅說自己與陳怡樺都是現任民代，當務之急是把工作做好，因為認同郭台銘的中道力量與其政策理念，才會選擇加入。

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