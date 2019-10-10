韓國瑜民調低 朱立倫︰只靠國民黨員是穩袂當選

2019-10-10 12:09

〔記者蔡淑媛／台中報導〕前新北市長朱立倫今天接受國民黨台中市第七選區參選人莊子富廣播訪問，被問及國民黨總統參選人韓國瑜民調低迷的健議，朱立倫意有所指強「選舉要多交朋友，少樹敵人！」還以莊的立委選舉比喻，黨內同志畢竟有限「你的選區如果只靠國民黨員是穩袂當選的！」對於是否擔任韓國瑜副手．朱立倫則強調自己一定做好助選員角色，「韓市長一會做好『加分』的安排。」

朱立倫表示，不是同志仍然是朋友，選舉辦要廣當善緣「不管是總統立委，都用這樣的心情，把朋友找回來！」另被問及這次立委、總統大選造成黨內分化，他也重申，大家要結善緣，少樹敵人，多爭取各界支持，總統如此、立委如此，如果只在同溫層，無法成功，一定要擴大支持群。

韓國瑜夫人李佳芬今天下午在台北國父紀念館參加國慶大會，朱立倫今天上午卻到台中參加國慶升旗，是否刻意避開李佳芬？朱立倫則笑答，自己還常跟韓常合體「可能是朱立倫特別喜歡韓國瑜吧！」

朱立倫上午也特別與楊瓊瓔會面，他說，這是為楊瓊瓔加油，也祝中華生日快樂，也希望國民黨徵召楊瓊，讓她順利當選。

另外NBA因休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）在推特力挺香港，使得中國目前全面中止與NBA合作，朱立倫被問及此事，也說他尊重每人的言論自由，更堅持民主自由，今天是中華民國的國慶，今天不但慶賀中華民國的生日，更重要大家要永遠記得中華民國的前提是為民主自由、公平正義的理想信念，大家共同努力奮鬥。

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