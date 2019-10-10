國家未來三路線 蔡總統：團結在自由民主旗幟捍衛主權

2019-10-10 11:14

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文今上午於國慶大會發表演說，尋求連任的蔡總統從當前國家面對變局談起，末尾揭示國家未來三大路線。第一，讓國人繼續團結在自由民主的旗幟下，捍衛國家主權。第二，持續壯大台灣，強化經濟實力，讓民富而國強。第三，積極走向世界，克服挑戰，讓中華民國台灣在國際舞台上抬頭挺胸，勇敢自信。

蔡總統表示，未來的路線很清楚，目標也很明確。第一，讓國人繼續團結在自由民主的旗幟下，捍衛國家主權。第二，持續壯大台灣，強化經濟實力，讓民富而國強。第三，積極走向世界，克服挑戰，讓中華民國台灣在國際舞台上抬頭挺胸，勇敢自信。

蔡總統說，上一季，我們的經濟成長率，已經重返亞洲四小龍之首。世界經濟論壇評比我們是四大「超級創新國」之一。我們的高科技和創新產業，也走在世界的最前端。

蔡總統說，我們的體育選手、我們的技能國手，無數充滿創意的設計師、藝術家，在國際舞台發光發熱，帶給台灣榮耀和驕傲。我們自製的福衛五號，以及福衛七號接連升空，展現太空科技實力。就連人類歷史上第一次觀測到的黑洞影像，也有台灣科學團隊的參與。當我們可以上太空，可以看見五千五百萬光年外的黑洞，那麼，眼前還有什麼挑戰，是我們沒有勇氣面對的？

蔡總統表示，歷史的磨難，會因為我們的韌性，而被轉化為成長力量。天災的挑戰，會因為我們的努力，而成為再生的契機。這塊土地上每一個人的努力，都讓我們的國家，一天一天變得更好、更進步。

蔡總統說，在國慶日這一天，這塊土地上的所有人民，都團結在自由民主的旗幟下，樂觀面對未來、堅定克服挑戰。天佑台灣，台灣加油，中華民國加油。

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