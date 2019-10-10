蔡總統：中國銳實力進逼 我們必須團結

2019-10-10 11:21

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文今上午於國慶大會發表演說。尋求連任的蔡總統細數執政三年政績，她也指出，面對中國銳實力步步進逼，台灣要善盡社會國際責任，確保台海和平穩定的現狀不會被片面改變。要做到這些，我們必須要團結，透過對話找到彼此可以接受的最大公約數，引導國家往正確的方向前進。

蔡總統表示，展望未來，前方的挑戰還有很多，等著我們一一克服。我們看見中國崛起跟擴張，以威權體制，結合民族主義和經濟力量，挑戰自由民主的價值和世界秩序。也因此，處於印太地區戰略前緣的台灣，成為了守護民主價值的第一道防線。

蔡總統表示，中國利用「銳實力」步步進逼，但我們很清楚，作為區域的重要成員，台灣要善盡國際責任。我們不挑釁、不冒進，結合理念相近的國家，確保台海和平穩定的現狀，不會被片面改變。

蔡總統說，要做到這些，我們必須要團結。儘管台灣社會曾經因為族群、世代、信仰、黨派的差異，而出現爭執，但透過對話，我們一定可以找到彼此可以接受的最大公約數。經驗證明，衝突、對話、團結進步，會引導國家往正確的方向前進。

蔡總統說，我們也必須堅守自由民主的價值。台灣人民曾經一起走過民主化的艱辛道路，民主偶有紛擾，但只有民主制度，能夠保障得來不易的自由，也才能讓下一代保有決定未來的權利。

蔡總統表示，我們也必須持續壯大台灣。三年多來，我們努力調整經濟結構，引導產業升級轉型、推動國際多元布局。我們迎來投資大爆發，在全球經濟的變動中，站穩了腳步，方向是對的，我們就要繼續走。

蔡總統指出，三年多來，我們努力維護社會公平，加薪減稅、全面照顧，讓全民分享經濟成長的果實。未來，推動長照2.0升級，推動幼托補助擴大，減輕民眾負擔，使人人可以享有優質的照顧，是政府要繼續努力的方向。

蔡總統表示，三年多來，我們推動國防自主、採購先進武器，提升國軍士氣，強化充足戰力。國造高教機的原型機剛剛出廠，國造艦艇也將陸續加入建軍行列。捍衛國土、堅守自由民主，國軍責無旁貸。

蔡總統說，三年多來，我們積極參與國際，負責任、肯貢獻，成為維護區域和平穩定，不可或缺的良善力量。我們會持續和理念相近的國家攜手，爭取更多實質合作的機會。

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