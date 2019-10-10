國慶演說 蔡英文：拒絕一國兩制、「中華民國台灣」是最大共識

2019-10-10 10:44

〔記者楊淳卉、黃欣柏／台北報導〕總統蔡英文今於國會大會發表演說。蔡總統提及，中華民國已經台灣屹立超過70年，70年來，我們共同經歷種種嚴峻的挑戰，無論是哪個黨派，只要是生活在這塊土地上的人民，都不能分割彼此。中華民國不是誰的專利，台灣也不是誰能夠獨佔。「中華民國台灣」6個字，既不是藍色、也不是綠色，這就是整個社會最大的共識。

此外，目前台灣正處於變局，中國依然以「一國兩制台灣方案」不斷威脅台灣，並採取各種文攻武嚇挑戰區域穩定及和平，當中華民國的生存發展受到脅迫，我們就必須站出來捍衛並拒絕「一國兩制」，這是2300萬台灣人民最大的共識，「身為總統站出來守護國家主權，不是挑釁，而是我最基本的責任！」

蔡總統指出，去年國慶日，她曾告訴大家台灣正處在變局當中，世界貿易局勢的變動、國際政治情勢的變化，都讓未來充滿挑戰，轉眼又過了一年，世界依然快速變化，甚至更加劇烈，包括美中貿易戰的持續進行，以及香港因為「一國兩制」的失敗而處於失序邊緣。

蔡總統表示，中國依然以「一國兩制台灣方案」，不斷威脅我們，並採取各種文攻武嚇，強烈挑戰了區域的穩定及和平，當自由民主受到挑戰，當中華民國的生存發展受到脅迫，我們就必須站出來捍衛，因為拒絕「一國兩制」是2300萬台灣人民不分黨派、不分立場，彼此間最大的共識。

蔡總統強調，中華民國已經在台灣屹立超過70年，一旦接受「一國兩制」，中華民國就沒有生存的空間。身為總統，站出來守護國家主權，不是挑釁，而是她最基本的責任。

蔡總統說，70年來，我們共同經歷過種種嚴峻的挑戰。每一次挑戰，不但沒有擊倒我們，反而讓我們更強壯、更堅定。

蔡總統表示，我們一起走過八二三砲戰，一起度過1996年台海危機。一次又一次文攻武嚇，從來就沒有讓台灣人民屈服。我們共同捍衛住腳下這塊土地，也捍衛住國家的主權。我們經歷過退出聯合國的恐慌，也承受過一次又一次的斷交壓力。但台灣人民想要走向世界的決心，不曾有任何改變。

蔡總統表示，1970年代的石油危機，1997年的亞洲金融風暴，千禧年的網路泡沫，還有10年前的金融海嘯。經濟總是充滿挑戰，但一卡皮箱走遍天下的台商，加上勤奮又有創意的台灣人民，讓我們一次又一次，把危機化做轉機，讓台灣的經濟持續往前走。

蔡總統說，我們也經歷過八七水災、九二一地震、SARS風暴、八八風災。天災病變的磨難，沒有擊敗過台灣人民奮鬥生存的意志。家園毀壞了，我們重建；土地受傷了，我們復原。擦乾眼淚，重新站起，明天又是充滿希望的一天。

蔡總統表示，這些共同的記憶，彰顯了台灣人民的韌性。因為有這樣的韌性，我們成為亞洲四小龍的一員。因為這樣的韌性，我們走過了民主化的艱鉅歷程，成為世界上重要的民主典範。

蔡總統表示，我們共同走過這一段路，無論是哪個黨派，只要是生活在這塊土地上的人民，都不能分割彼此。中華民國不是誰的專利，台灣也不是誰能夠獨佔。「中華民國台灣」六個字，既不是藍色、也不是綠色，這就是整個社會最大的共識。

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