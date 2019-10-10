竹22錸德路跑社百名跑友持小國旗晨跑 歡慶國家生日

2019-10-10 10:12

〔記者廖雪茹／新竹報導〕慶祝國家生日，你會怎麼做？新竹縣「竹22錸德路跑社」上百名跑友，今天一早、人手一支國旗，在竹北市風景優美的竹22線產業道路上晨跑，開心熱鬧的氛圍，齊祝中華民國生日快樂。

10日清晨五點，錸德路跑社上百名跑友，從竹北的伍福宮出發，沿途經過自強北路、勝利七街、至竹22線道產業道路上，在跑過金城武樹後原路折返，再往上爬1.75公里到月桃窩山頭，大家在山上揮舞著國旗，迎向國慶日的曙光。

錸德路跑社在新竹地區擁有300多名團員，社長范源金表示、今年是該路跑社第六年舉辦國慶路跑，當初會舉辦國慶路跑，是因為覺得拿著國旗跑步感覺很帥，也獲得跑友們熱烈的響應，大家人手一支國旗在路上揮舞著，沿途還不時會有民眾拿著國旗主動加入行列，跑不動的小朋友和歐巴桑則騎著腳踏車跟在後面，大家萬眾一心，真的很感動，也凝造出團結的氣氛。

范源金說，今天新竹縣政府在縣府前廣場升旗，路跑社的跑友除了心中有國旗，更以實際行動帶著國旗到處跑，沒有黨派意識，大家只有一個想法「我們愛我們的國家，我們要用不一樣的方式，慶祝國家的生日！」

結束路跑後，跑友們也自發性的帶了許多美食補給，有牛肉、關東煮、水果、麵包、綠豆湯、餅乾、飲料等豐盛的補給，用特別、健康的方式，慶祝中華民國生日快樂。#

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