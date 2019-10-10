台中升旗沒邀胡志強？ 市府︰有邀請 他太客氣默默著來

2019-10-10 10:05

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府今天在市府廣場舉行升旗典禮，由市長盧秀燕主持，前新北市長朱立倫也受邀參加，但是前市長胡志強卻在升旗後被工作人員發現出現在後方，胡志強也在臉書上PO文指「在後面靜靜看著大家」，讓外界質疑市府是否「失禮了」，未邀前市長胡志強出席。

民政局長吳世瑋澄清，前市長胡志強是市政顧問，所有市政顧問都有邀請，但胡志強並未告知要來，否則以胡志強曾任前市長，一定可以站在升旗台跟大家一起升旗，但是胡志強實在太客氣，自己默默著來，工作人員在升旗後才發現，要請他上台時，他謙辭並與夫人上車離去。

中市政府今天在市府廣場前舉行升旗典禮，前新北市長朱立倫受邀參加，此為國民黨重新奪回台中市首次辦的國慶日升旗典禮，但是升旗台上，只看到盧秀燕、朱立倫，卻未看到前市長胡志強。

不過，在升旗後，眾人做熱身操後，盧秀燕才獲通報胡志強也有來，盧秀燕急忙透過麥克風邀請胡志強上台，但胡志強並未上台，外界質疑市府失禮，並未邀請胡志強出席。

而胡志強也在臉書PO文，「中華民國，生日快樂????臨時起意一早和曉鈴一起來升旗，慶祝我們國家重要的一天，在後面靜靜著看著大家，大家一起唱著國歌，還有市民很可愛的大喊捕抓野生胡志強，心中感到溫暖，連假愉快！」。

此文一貼，讓外界更懷疑胡志強未被邀請，民政局長吳世瑋急忙喊冤，絕對有邀請，是前市長胡志強太客氣未告知要來，今天自己前來。

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